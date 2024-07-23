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23 июля 2024, 19:31 Читати українською

Украинцы смогут подать заявление в Реестр нанесенного рф ущерба еще по 12 категориям

С августа украинцы смогут подать заявление в Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией россии против Украины, еще по 12 новым категориям. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

С августа украинцы смогут подать заявление в Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией россии против Украины, еще по 12 новым категориям.
Фото: t.me/dsns_telegram

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В частности, отправить заявление можно будет относительно гибели людей, внутреннего перемещения, повреждения объектов критической инфраструктуры.

«Механизм будет также цифровизирован и доступен в «Дие», — отметил премьер.

Украинцы уже подают заявки в Реестр на компенсацию за поврежденное и уничтоженное жилье.

Напомним

В мае 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике более 40 стран и ЕС подписали договор о создании Реестра ущерба, нанесенного Украине агрессией россии.

Договор предусматривает создание базы данных для фиксации доказательств потерь или ущерба, причиненного государству Украина, физическим и юридическим лицам через противоправные действия россии, начиная с 24 февраля 2022 года.

Также в эту базу данных будут вносить денежные претензии пострадавших в рф. Предполагается, что согласованные и подтвержденные претензии будут реализованы со временем, когда международное сообщество согласует механизм компенсации и источники его наполнения.

В июле 2024 года Кабмин упростил условия подачи заявлений в Реестр причиненного рф ущерба.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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