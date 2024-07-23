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23 июля 2024, 17:45 Читати українською

С начала года Украина вложила в безопасность и оборону 888 миллиардов гривен

В январе — июне 2024 года из госбюджета на сектор безопасности и обороны было направлено 888,4 млрд грн, в том числе в июне — 155,6 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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В январе — июне 2024 года из госбюджета на сектор безопасности и обороны было направлено 888,4 млрд грн, в том числе в июне — 155,6 млрд грн.
Фото:depositphotos

Расходы на оборону

«За январь — июнь 2024 года расходы общего фонда госбюджета на этот сектор составили 888,4 млрд гривен (57,5% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета)», — говорится в сообщении.

В частности, 155,6 млрд грн использовано из госбюджета на нужды безопасности и обороны в июне.

Отмечается, что средства были направлены на денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских; приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания; медицинское обеспечение и т. д.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lamo
Lamo
23 июля 2024, 18:18
#
Виплата зп та премій тиловим ухилянтам в погонах — це називається «вклад у безпеку та оборону»? Пха-ха-ха
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