В январе — июне 2024 года из госбюджета на сектор безопасности и обороны было направлено 888,4 млрд грн, в том числе в июне — 155,6 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
С начала года Украина вложила в безопасность и оборону 888 миллиардов гривен
В январе — июне 2024 года из госбюджета на сектор безопасности и обороны было направлено 888,4 млрд грн, в том числе в июне — 155,6 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Расходы на оборону
«За январь — июнь 2024 года расходы общего фонда госбюджета на этот сектор составили 888,4 млрд гривен (57,5% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета)», — говорится в сообщении.
В частности, 155,6 млрд грн использовано из госбюджета на нужды безопасности и обороны в июне.
Отмечается, что средства были направлены на денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских; приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания; медицинское обеспечение
Комментарии - 1