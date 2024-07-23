С начала года Украина вложила в безопасность и оборону 888 миллиардов гривен

Расходы на оборону

«За январь — июнь 2024 года расходы общего фонда госбюджета на этот сектор составили 888,4 млрд гривен (57,5% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета)», — говорится в сообщении.

В частности, 155,6 млрд грн использовано из госбюджета на нужды безопасности и обороны в июне.