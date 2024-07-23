Национальное агентство Украины по вопросам обнаружения активов (АРМА) не может продать арестованную яхту RoyalRomance, принадлежавшую экснардепу Виктору Медведчуку. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Суд в Хорватии отменил арест яхты Медведчука, лишив АРМА возможности ее продать
Национальное агентство Украины по вопросам обнаружения активов (АРМА) не может продать арестованную яхту RoyalRomance, принадлежавшую экснардепу Виктору Медведчуку. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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По его словам, суд в Хорватии отменил арест яхты.
«Более того, Украина в принципе может потерять этот актив. Окружной суд города Сплит упразднил арест на яхту из-за отсутствия обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генпрокурора», — отметил Железняк.
Напомним
В марте 2022 года в Хорватии арестовали 92-метровую яхту Royal Romance экснардепа и лидера партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука.
В январе 2024 года Окружной суд города Сплит, Хорватия одобрил решение передать 92-метровую яхту Royal Romance Украине на основании запроса о международно-правовой помощи.
Royal Romance принадлежит к крупнейшим яхтам в мире, а ее ориентировочная стоимость составляет около 8 млрд грн (на момент выпуска).
Судно имеет габариты высотой 29 метров, состоит из 6 этажей и оборудовано 2 лифтами. Среди прочего, на яхте размещены 4 палубы, кинотеатр, спортзал, бассейн, спа-зона и косметологический кабинет.
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