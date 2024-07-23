Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней. Этот правовой режим будет действовать до 9 ноября этого года. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
В Украине продлили военное положение до 9 ноября
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Это уже 12-е голосование парламента за военное положение с начала войны.
Что такое военное положение
Военное положение — это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
Источник: Минфин
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