В Украине продлили военное положение до 9 ноября

Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней. Этот правовой режим будет действовать до 9 ноября этого года. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Это уже 12-е голосование парламента за военное положение с начала войны.

Что такое военное положение

Военное положение — это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.