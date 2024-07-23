Bank of China отказался работать с Московской биржей — росСМИ

Китайский Bank of China, имеющий дочерние подразделения в россии, отказался проводить через биржу операции в юанях. Об этом пишет российский «Коммерсант «со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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Дочерняя компания — АО «Бэнк оф Чайна» — выполняла на бирже функции клирингового банка за юанями. Через нее проходили все сделки в китайской валюте на биржевом рынке.

С 15 июля китайский банк отказался от этой роли. Причина — попадание Мосбиржи в санкционные списки США, говорят источники издания.

Теперь торговля юанями — последней валютой на российском биржевом рынке — зависит от единого китайского банка — ICBC Bank. Его российская «дочка» сейчас проводит клиринг юаневых сделок, отметил собеседник издания.

Но это может продолжаться недолго: лицензия Минфина США, которая все еще разрешает проводить операции с подсанкционной биржей, действует до середины августа. После этого китайским банкам будут угрожать санкции, и биржевая торговля юанем в россии может остановиться.