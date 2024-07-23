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23 июля 2024, 15:58 Читати українською

Индонезия впервые за многие годы будет покупать дешевую российскую нефть

Государственная нефтегазовая компания Индонезии Pertamina добавила российские сорта нефти в свои тендерные списки на покупку сентябрьской сырой нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих трейдеров.

Государственная нефтегазовая компания Индонезии Pertamina добавила российские сорта нефти в свои тендерные списки на покупку сентябрьской сырой нефти.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что Pertamina годами не покупала российскую нефть, хотя Индонезия не присоединилась к санкциям Запада против россии.

По данным LSEG, Pertamina последний раз покупала ESPO Blend и Sokol oil у россии более 10 лет назад.

Западные санкции против энергетического сектора россии, включая эмбарго ЕС на нефть и механизм ограничения цен, сделали Китай, Индию и Турцию основными покупателями российской нефти.

Pertamina пригласила российскую нефть Urals вместе с кислыми сортами Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen и другими для поступления на НПЗ Cilacap 15−17 сентября.

Pertamina также спрашивала нефть Sokol среди сладких сортов нефти, таких как Azeri BTC, El Sharara, Qua Iboe и другие для прибытия на Cilacap 18−20 сентября. Согласно тендеру, «Сокол» должен поставляться только на условиях CFR или только в порту (DAP).

Один из источников, знакомый с планами Pertamina, сообщил, что компания может покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продана по ограничению цены.

Лимит позволяет западным грузоотправителям и страховщикам участвовать в торговле российской нефтью при условии, что нефть продается по цене менее $60 за баррель.

Представитель нефтеперерабатывающего подразделения Pertamina заявил во вторник, что компания будет закупать сырую нефть, соответствующую спецификациям ее нефтеперерабатывающего завода, соблюдая все соответствующие нормы.

«Если мы покупаем сырую нефть из россии, это будет сделано по механизму ограничения цены», — заявил представитель компании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
23 июля 2024, 16:27
#
За рублі?:)
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