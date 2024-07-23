Криптобиржа Gate.io прекратила работу в Японии из-за давления регулятора

Криптовалютная биржа Gate.io сообщила о выходе с японского рынка. Компания объяснила прекращение обслуживания необходимостью соблюдения требований и давлением со стороны финансового регулятора Японии — Агентства финансовых услуг (FSA).

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«Мы стремимся соблюдать финансовые нормы в каждом регионе, где работаем. С 22 июля 2024 года наша компания перестала открывать новые учетные записи для проживающих в Японии», — говорится в сообщении.

Gate.io отметили, что помогут клиентам перенести свои активы на новые торговые платформы. Кроме того, в бирже сообщили, что вся опубликованная на сайте информация на японском языке будет удалена.

Деятельность криптовалютных бирж в стране регулируется законом о платежных услугах Японии (PSA). Он требует от компаний регистрации в FSA, а также соблюдения правил противодействия отмыванию денег (AML) и проведение проверки личности клиентов.