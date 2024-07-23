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23 июля 2024, 14:33 Читати українською

«ТАС» Тигипко поглотит портфель страхового общества «Гарантия»

Страховая группа «ТАС» Сергея Тигипко забирает портфель страхового общества «Гарантия», решившего уйти с рынка. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Страховая группа «ТАС» Сергея Тигипко забирает портфель страхового общества «Гарантия», решившего уйти с рынка.

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Что известно

В начале июня наблюдательный совет страхового общества «Гарантия» утвердил план выхода с рынка путем передачи своего портфеля группе «ТАС».

19 июля Национальный банк согласовал соглашение между компаниями, его условия не сообщаются.

Согласно представленной СТ «Гарантия» отчетности за 2023 год страховой портфель компании формировался преимущественно за счет платежей по договорам ОСАГО — 77% и медицинского страхования — 10%.

Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 33993 тыс. грн, сформированные страховые резервы — 17645 тыс. грн. За 2023 год страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 27 214 тыс. грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 0,08%.

Согласно представленной «ТАС» (частной) отчетности за 2023 год страховой портфель компании формировался по страхованию наземного транспорта (20%), ОСАГО (33%), «Зеленая карта» (24%), медицинского страхования (11%), других видов (12%).

Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 3539924 тыс. грн, сформированные страховые резервы — 2697188 тыс. грн.

За 2023 год страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 1341252 тыс. грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 8,6%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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