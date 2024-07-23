Центробанк россии готовится к отключению всех банков от доллара

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июля 2024, 12:22 Читати українською

Центробанк россии готовится к отключению всех банков от доллара

Банк россии рассматривает возможность дальнейших ограничений на оборот долларов, торги которыми уже остановились на бирже из-за санкций США. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на «Ведомости».

Банк россии рассматривает возможность дальнейших ограничений на оборот долларов, торги которыми уже остановились на бирже из-за санкций США.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сценарии центробанка

В стрессовый прогноз развития валютного рынка ЦБ включил сценарий, при котором торговать долларами в россии не сможет практически никто, а на внебиржевом рынке, где сейчас осуществляются сделки, останутся лишь два банка.

Сейчас ЦБ высчитывает официальные курсы по сделкам, которые банки проводят между собой вне биржи. При этом сделки по слишком низкому или слишком высокому курсу отсекаются, чтобы исключить манипулирование рынком.

Санкции

Московская биржа 13 июня прекратила операции с долларами и евро после того, как Минфин США внес ее в черные списки вместе с ключевыми расчетными структурами — Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием. ЦБ учитывает риск, что следом придется остановить торги и китайским юанем, признала 4 июля глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По словам источников Bloomberg, близких к Центробанку, там опасаются, что от сотрудничества с биржей постепенно будут отказываться китайские банки, которые уже ограничивают расчеты с россией из-за угрозы американских санкций.

15 июля Центробанк объявил, что приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка. Опубликованные ранее данные были удалены с его сайта, а сам регулятор объяснил решение ограничением санкционного влияния.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
innapcholko
innapcholko
23 июля 2024, 12:27
#
Ну, а что? перейдут на крипту — а тут издержки транс-граничных переводов ничтожны.
+
+15
Leroy Jenkins
Leroy Jenkins
23 июля 2024, 12:53
#
А ви часто з чогось на щось переводили? Це настільки просто, що в банках ледь відмовилися від windows xp і то не всюди. Транзакції дешеві як і дуже ненадійний облік (держава живе з податків). Регулювання, законів, софту під цю штуку немає. Вірогідніше перейдуть на юань але за юань Індія не буде купляти (другий великий покупець сировини і в неї натянуті відносини з Китаєм).
+
0
mantis05
mantis05
23 июля 2024, 14:03
#
Там важна не стоимость транзакции и возможность передачи стоимости, а вполне себе простое понятие как доверие. Ну представьте себе: рабсея, методом прокладкинга, нашла липовую контору «Рога и Копыта ltd», и через неё решили закупить не какие-то военные части, а банально- 20 машин премиум класса. Перевели валюту…и…всё) Ни тебе арбитража, ни тебе прав, ничего. Вы думаете, там не хватает методов другой передачи средств, включая хавалу?)
+
+90
korvin29
korvin29
23 июля 2024, 12:33
#
Тут дело в том, что НБУ и Кабмин посмотрят как в рашке пройдет «отмена» доллара, потом с лагом в 1 год в Украине его тоже «отменят».
+
0
innapcholko
innapcholko
23 июля 2024, 13:30
#
Тоже вариант
+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
23 июля 2024, 13:38
#
Скоро в рашці буде два курса як в срср- офіційний і «реальний». Кліринг в юанях буде відключений за 4 тижні. Bank of China вже відключився, залишився тільки один банк
+
0
mantis05
mantis05
23 июля 2024, 14:05
#
В беличьих ху*чках взаимозачёт вести будут. Удобно и скрепно, и самое важное- именно так печенеги половцев татарили. Историчность и есуса- ты у рабсеи не отнимешь никак
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Олександр Олександрович и 49 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами