Центробанк россии готовится к отключению всех банков от доллара

Банк россии рассматривает возможность дальнейших ограничений на оборот долларов , торги которыми уже остановились на бирже из-за санкций США. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на «Ведомости».

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Сценарии центробанка

В стрессовый прогноз развития валютного рынка ЦБ включил сценарий, при котором торговать долларами в россии не сможет практически никто, а на внебиржевом рынке, где сейчас осуществляются сделки, останутся лишь два банка.

Сейчас ЦБ высчитывает официальные курсы по сделкам, которые банки проводят между собой вне биржи. При этом сделки по слишком низкому или слишком высокому курсу отсекаются, чтобы исключить манипулирование рынком.

Санкции

Московская биржа 13 июня прекратила операции с долларами и евро после того, как Минфин США внес ее в черные списки вместе с ключевыми расчетными структурами — Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием. ЦБ учитывает риск, что следом придется остановить торги и китайским юанем, признала 4 июля глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По словам источников Bloomberg, близких к Центробанку, там опасаются, что от сотрудничества с биржей постепенно будут отказываться китайские банки, которые уже ограничивают расчеты с россией из-за угрозы американских санкций.

15 июля Центробанк объявил, что приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка. Опубликованные ранее данные были удалены с его сайта, а сам регулятор объяснил решение ограничением санкционного влияния.