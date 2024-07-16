Центробанк рф засекретил данные по внебиржевым валютным торгам

ЦБ россии решил не раскрывать объемы валютных торгов на внебиржевом рынке, опасаясь расширения санкций. Об этом сообщает сайт российского регулятора.

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Также с сайта ЦБ были удалены все старые данные. Такое решение было принято после запрета Мосбирже торговать долларом и евро. После этого основной валютой на биржевых торгах в россии стал юань.

Сделки с долларом и евро в дальнейшем совершаются на российском внебиржевом рынке. Их доля в общем объеме торгов в июне увеличилась до 67,3%, пишет Liga.net.

Для определения официальных курсов доллара и евро по отношению к рублю Центробанк использует банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Подобная ситуация, по мнению аналитиков, повышает риск манипуляций с курсом и делает российский валютный рынок менее прозрачным.