Стартап в сфере кибербезопасности Wiz Inc. отклонил предложение Alphabet Inc. о поглощении на сумму до $23 млрд. Об этом пишет Bloomberg.
Стартап по кибербезопасности Wiz отклонил сделку с Alphabet на $23 млрд — Bloomberg
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Что известно
Генеральный директор Wiz Ассаф Раппапорт объявил об отклонении предложений по поглощению в служебной записке для сотрудников.
«Рыночная оценка, которую мы получили после этой новости, только подтверждает нашу цель — создать платформу, которая понравится как командам по безопасности, так и командам по разработке», — сказал Раппапорт в служебной записке.
Читайте: Alphabet ведет переговоры о приобретении стартапа по кибербезопасности Wiz за $23 млрд
Также он объявил, что следующие планы компании — достижение $1 млрд ежегодного регулярного дохода и IPO.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Alphabet, материнская компания Google, ведет переговоры о приобретении стартапа по кибербезопасности Wiz примерно за $23 млрд.
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