Стартап по кибербезопасности Wiz отклонил сделку с Alphabet на $23 млрд — Bloomberg

Генеральный директор Wiz Ассаф Раппапорт объявил об отклонении предложений по поглощению в служебной записке для сотрудников.

«Рыночная оценка, которую мы получили после этой новости, только подтверждает нашу цель — создать платформу, которая понравится как командам по безопасности, так и командам по разработке», — сказал Раппапорт в служебной записке.

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Также он объявил, что следующие планы компании — достижение $1 млрд ежегодного регулярного дохода и IPO.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Alphabet, материнская компания Google, ведет переговоры о приобретении стартапа по кибербезопасности Wiz примерно за $23 млрд.