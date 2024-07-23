12 крупнейших банков рф сократили прибыль в I полугодии 2024 года

Почти половина — или 12 из 30 — крупнейших банков россии сократили прибыль по итогам первого полугодия 2024, следует из их отчетности. Об этом пишет Frank media.

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Падение прибыли

Заметнее остальных сократили прибыль Почта-банк (на 97%, почти до нуля), Совкомбанк (-52,5%) и Росбанк (-71,6%) и банк «россия» (-45%). В полтора раза увеличил убыток год к году УБРиР.

Единственным крупным иностранным банком, сократившим прибыль, стал Ситибанк (-64%).

Юникредитбанк и Райффайзенбанк, несмотря на драматическое падение активов, увеличили прибыль на 56 и 22% соответственно.

Прибыль ОТП-банка прибавила 46%. Российский банк «Интеза», который пока предположительно входит в итальянскую финансовую группу Intesa Sanpaolo, заработал в первом полугодии 2024 года 7,7 млрд рублей, что втрое превышает его результат в январе-июне 2023 года.

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Растут доходы и у дочек китайских банков — «Бэнк оф Чайна» и «АйСиБиСи банк» — на 148% и 22%, до 7,6 и 11,6 млрд рублей соответственно.