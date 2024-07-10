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10 июля 2024, 15:47 Читати українською

Центробанк рф готовится к уходу Райффайзенбанка

Центробанк рф готовится исключить Райффайзенбанк из перечня системно значимых банков, который обновляется ежегодно, рассказали «Ведомостям» два близких к регулятору источника, а также собеседник в крупном банке, пишет The Moscow Times.

Центробанк рф готовится исключить Райффайзенбанк из перечня системно значимых банков, который обновляется ежегодно, рассказали «Ведомостям» два близких к регулятору источника, а также собеседник в крупном банке, пишет The Moscow Times.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто рассказали источникиЕвропейский регулятор с 2022 года требует от Райффайзенбанка свернуть деятельность в россии и кредитная организация начала идти по этому пути, напомнил близкий к ЦБ собеседник.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что рассказали источники

Европейский регулятор с 2022 года требует от Райффайзенбанка свернуть деятельность в россии и кредитная организация начала идти по этому пути, напомнил близкий к ЦБ собеседник.

В ЦБ заявили, что не дают предварительных оценок относительно перемен в составе перечня. «При формировании списка мы всегда учитываем изменения в масштабах деятельности и значимости банков», — сказал представитель регулятора.

Представитель Райффайзенбанка отказался комментировать «слухи и домыслы» и попросил клиентов ориентироваться на официальную информацию на сайте ЦБ.

Предыстория

Ранее Европейский центральный банк потребовал, чтобы группа RBI сформировала план действий по сокращению своего присутствия на российском рынке. США также выражали опасения по поводу продолжения работы дочерней структуры австрийского банка в россии. После этого глава группы Йоханн Штробль сообщил, что Райффайзенбанк могут продать или выделить из RBI. В мае он объявил о планах сократить бизнес в россии в третьем квартале 2024 года.

Источник: Минфин
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