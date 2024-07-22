«Киевгорстрою» нужно около 4 млрд грн на 2024-2025 годы для достройки объектов — Forbes

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Что известно

«Киевгорстрой» подал заявление в правительство по компенсации 2,28 млрд грн запланированного ущерба, связанного с передачей объектов «Укрбуду», 1 апреля.

«Некоторые службы уже дали свое видение, бюрократическую отписку: нет, не предусмотрено, не знают», — рассказал Forbes Ukraine новый глава «Киевгорстроя» Василий Олейник.

Через месяц-два завершается процедурный круг, тогда КГБ получит финальный ответ от правительства.

Всего «Киевгорстрою» нужно 1,88 млрд грн на 2024 год и 2 млрд грн на следующий год для достройки объектов.

«Учитывая военное положение, отсутствие спроса, доверия к компании, удорожание материалов и услуг с внутреннего ресурса, мы ничего не сможем вложить в объекты для активной работы, — сказал Олейник. — Старт на площадках возможен только из привлеченных средств».

КГБ обращались к двум коммерческим и трем государственным банкам в Украине. Переговоры с ними не дали результата из-за негативного финансово-экономического состояния компании, отсутствия гарантированных источников возврата долга и уплаты процентов, отсутствия адекватного залогового обеспечения.

Банки были бы готовы предоставить кредит под государственную или городскую гарантию, отметил Олейник. Однако предоставление гарантии местными органами, в случае с КГБ это Киевский городской совет, допускается исключительно по направлениям, связанным с развитием коммунальной инфраструктуры или внедрением энергосберегающих технологий. К которым строительство жилья не относится.

Гарантии от правительства предоставляются для реализации общегосударственных программ или инвестиционных проектов, прошедших процедуру конкурентного отбора. «Поэтому сейчас мы только ведем работу по реструктуризации банковской задолженности», — уточнил Олейник.

Напомним

Сейчас нуждаются в завершении более 120 домов «Киевгорстроя». Ожидают своей недвижимости 27 000 граждан.

Это инвесторы «Киевгорстроя» и «Укрбуда», заключившие договоры на покупку имущественных дел или квартир, сообщил Илья Шляхов, начальник отдела контрольно-аналитического обеспечения заместителя главы КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий.