Связанные с Байденом мемкоины обрушились после его выхода из президентской гонки

21 июля 2024 года действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки. На фоне этой новости PoliFi-токены Jeo Boden (BODEN) и MAGA (TRUMP) значительно потеряли в цене. Об этом пишет Incrypted.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Курс первого актива за последние 24 часа уменьшился на около 57%, а второго — на 7,3%, по данным CoinGecko.

Часть связанных с Трампом мемкоинов выросла в цене. Например, за последние сутки курс Super Trump (STRUMP) и Doland Tremp (TREMP) поднялся на 25% и 2% соответственно.