21 июля 2024 года действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки. На фоне этой новости PoliFi-токены Jeo Boden (BODEN) и MAGA (TRUMP) значительно потеряли в цене. Об этом пишет Incrypted.
Связанные с Байденом мемкоины обрушились после его выхода из президентской гонки
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Курс первого актива за последние 24 часа уменьшился на около 57%, а второго — на 7,3%, по данным CoinGecko.
Часть связанных с Трампом мемкоинов выросла в цене. Например, за последние сутки курс Super Trump (STRUMP) и Doland Tremp (TREMP) поднялся на 25% и 2% соответственно.
Источник: Минфин
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