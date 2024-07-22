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22 июля 2024, 15:15 Читати українською

Глобус банк выдал первый энергокредит для физлиц

Глобус банк выдал первый энергокредит по государственной программе «Энергонезависимость физических лиц — владельцев домохозяйств» на приобретение солнечной станции мощностью 5,6 кВт.

Глобус банк выдал первый энергокредит по государственной программе «Энергонезависимость физических лиц — владельцев домохозяйств» на приобретение солнечной станции мощностью 5,6 кВт.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноСумма кредита 315 тыс.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Сумма кредита 315 тыс. грн под 0% со сроком погашения 10 лет.

«Наш банк предлагает заемщикам кредиты без первоначального взноса и без ограничений по возрасту заемщика. Итак, мы делаем программу максимально доступной для всех слоев населения. Мы ожидаем положительного эффекта от этой программы: ведь общий продукт государства и банка поможет гражданам преодолеть возможные энергетические сложности уже сейчас.

На мой взгляд, благодаря правительственной инициативе новая программа по доступным энергокредитам станет источником для позитивных ментальных изменений в отношении граждан к энергосбережению и необходимости развития по-настоящему энергонезависимого государства", — подчеркнул Сергей Мамедов, председатель правления Глобус банка.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», с 20 июля заработали правительственные программы беспроцентного кредитования граждан, а также программа «Доступные кредиты 5−7−9» для ОСМД и ЖСК на покупку оборудования для генерации из альтернативных источников энергии и установок для хранения энергии.

Кредитные продукты для граждан уже доступны в таких банках как: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс банк и Глобус банк.

Кредитные продукты для ОСМД и ЖСК доступны в таких банках как: Глобус банк, Скай банк, Ощад, Банк Восток, Приватбанк, Сенс банк и Укргазбанк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
innapcholko
innapcholko
22 июля 2024, 15:31
#
Да точно как и предполагалось 315 тис на 5.6квт — хотя у меня дома стоит электростанция на 4.2квт за 100тыс…
Чтобы достичь того что у кредитора- нужен инвертор не за 10 а за 15тыс грн (+5тыс), добавить 3 панели к сборки (+15тыс гривен), и аккумулятор сразу в 2 раза мощнее (так проще считать) + 600 евро (27тыс) — итого не 100тыс а 147тыс — будет акб на 15квт емкости — инвертор 6.2квт — и солнечные панели на 5.25квт!

Самое интересное к покупке какого фуфла принуждают по таким кредитам.
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0
innapcholko
innapcholko
22 июля 2024, 15:38
#
За 300тыс гривен можно 10квт домашнюю СЕС поставить — даже для мелкого бизнесса будет хватать! Покупая чистов в Украине!

https://www.youtube.com/watch?v=MIdwOgE2TJw

Но если брать в правильных местах то можно мощьнее или за дешевле собрать!

Как и ожидалось, что у тек кого заставляют покупать оборудование в ценну уже заложены % по кредиту.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 июля 2024, 16:21
#
А никто (уверен) и не знает, что с 2008 года в Украине действовало 33! Законодательных акта, которые обеспечивали льготные условия для частника при импорте, установке, подключении и обслуживании альтернативных энергетических установок. Нет, не помните? А может знаете в каком году все эти нормы отменили и почему и в каком году ввели ограничения по мощности для частника? Никто не знает? Могу дать подсказку это было в том году когда ввели временную спец пошлину 20% на подобное оборудование. Что тоже не знаете? Ну тогда главная подсказка — даже янукович и бойко и азаров не смотря на вопли ахметова и мартыненко (пред топливного ком при ВР) не трогали эти постановы. Что тоже не знаете? Ну тогда последняя подсказка — Постанова КМУ 719 от 24 декабря 2014 года
хе хе…
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