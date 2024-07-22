Глобус банк выдал первый энергокредит для физлиц

Глобус банк выдал первый энергокредит по государственной программе «Энергонезависимость физических лиц — владельцев домохозяйств» на приобретение солнечной станции мощностью 5,6 кВт.

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Что известно

Сумма кредита 315 тыс. грн под 0% со сроком погашения 10 лет.

«Наш банк предлагает заемщикам кредиты без первоначального взноса и без ограничений по возрасту заемщика. Итак, мы делаем программу максимально доступной для всех слоев населения. Мы ожидаем положительного эффекта от этой программы: ведь общий продукт государства и банка поможет гражданам преодолеть возможные энергетические сложности уже сейчас.

На мой взгляд, благодаря правительственной инициативе новая программа по доступным энергокредитам станет источником для позитивных ментальных изменений в отношении граждан к энергосбережению и необходимости развития по-настоящему энергонезависимого государства", — подчеркнул Сергей Мамедов, председатель правления Глобус банка.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», с 20 июля заработали правительственные программы беспроцентного кредитования граждан, а также программа «Доступные кредиты 5−7−9» для ОСМД и ЖСК на покупку оборудования для генерации из альтернативных источников энергии и установок для хранения энергии.

Кредитные продукты для граждан уже доступны в таких банках как: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс банк и Глобус банк.

Кредитные продукты для ОСМД и ЖСК доступны в таких банках как: Глобус банк, Скай банк, Ощад, Банк Восток, Приватбанк, Сенс банк и Укргазбанк.