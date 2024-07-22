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22 июля 2024, 14:10 Читати українською

Berkshire Hathaway Баффета продала акции Bank of America на $1,5 млрд

Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. на прошлой неделе продала акции Bank of America Corp. на $1,5 млрд.

Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc.
Фото:depositphotos

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Что известно

За последние три рабочих дня Berkshire продала 34 млн бумаг Bank of America, говорится в документах, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Теперь Berkshire принадлежит порядка 999 млн акций (12,8%) Bank of America, общая стоимость пакета составляет около $42,9 млрд.

С начала текущего года акции банка подорожали на 27,4%. Их стоимость на закрытие рынка в пятницу составила $42,9.

Читайте: Акции Berkshire Hathaway достигли рекорда

Berkshire является крупнейшим акционером Bank of America. Новость о продаже акций банка, вероятно, спровоцирует их снижение в понедельник, поскольку инвесткомпания Баффета, начиная сокращать крупные пакеты каких-либо компаний, часто продает акции в несколько этапов, отмечает MarketWatch.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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