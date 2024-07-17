Акции Berkshire Hathaway достигли рекорда

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 июля 2024, 13:16 Читати українською

Акции Berkshire Hathaway достигли рекорда

Цена акций Berkshire Hathaway достигла рекордной отметки, отражая доверие инвесторов к компании Уоррена Баффета. Об этом сообщает Reuters.

Цена акций Berkshire Hathaway достигла рекордной отметки, отражая доверие инвесторов к компании Уоррена Баффета.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост акций

Цена одной акции класса, А Berkshire выросла на 2,1% и составила $652 997,17. Ранее была достигнута отметки $653 861, превысив предыдущий максимум $647 039, установленный 26 февраля. Более распространенные акции Berkshire класса B стоят примерно 1/1,500 часть от этой суммы.

Прирост в понедельник увеличил рыночную стоимость компании Berkshire из Омахи, штат Небраска, почти до $937 млрд, если исходить из количества акций, имеющихся в обращении. Акции торгуются с коэффициентом, примерно в 23 раза превышающим прогнозируемую аналитиками операционную прибыль за полный год.

В этом году акции Berkshire выросли на 20%.

Чем владеет компания

Berkshire владеет десятками страховых, энергетических, производственных, розничных и сервисных компаний, включая автострахование Geico, железную дорогу BNSF, Berkshire Hathaway Energy и производством мороженого Dairy Queen.

Она также владеет огромным портфелем акций, большую часть портфеля составляет Apple, цена акций этой компании выросла на 37% с конца марта.

Несмотря на то, что с 2006 года 93-й летний Баффет пожертвовал более половины акций Berkshire, он по-прежнему владеет 14,5% акций компании стоимостью около $135,8 млрд.

Его общее состояние составляет около $137 млрд, что делает его 8-м самым богатым человеком в мире.

Читайте также: Богатство Уоррена Баффета после его смерти перейдет в благотворительный фонд

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами