Акции Berkshire Hathaway достигли рекорда

Цена акций Berkshire Hathaway достигла рекордной отметки, отражая доверие инвесторов к компании Уоррена Баффета. Об этом сообщает Reuters.

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Рост акций

Цена одной акции класса, А Berkshire выросла на 2,1% и составила $652 997,17. Ранее была достигнута отметки $653 861, превысив предыдущий максимум $647 039, установленный 26 февраля. Более распространенные акции Berkshire класса B стоят примерно 1/1,500 часть от этой суммы.

Прирост в понедельник увеличил рыночную стоимость компании Berkshire из Омахи, штат Небраска, почти до $937 млрд, если исходить из количества акций, имеющихся в обращении. Акции торгуются с коэффициентом, примерно в 23 раза превышающим прогнозируемую аналитиками операционную прибыль за полный год.

В этом году акции Berkshire выросли на 20%.

Чем владеет компания

Berkshire владеет десятками страховых, энергетических, производственных, розничных и сервисных компаний, включая автострахование Geico, железную дорогу BNSF, Berkshire Hathaway Energy и производством мороженого Dairy Queen.

Она также владеет огромным портфелем акций, большую часть портфеля составляет Apple, цена акций этой компании выросла на 37% с конца марта.

Несмотря на то, что с 2006 года 93-й летний Баффет пожертвовал более половины акций Berkshire, он по-прежнему владеет 14,5% акций компании стоимостью около $135,8 млрд.

Его общее состояние составляет около $137 млрд, что делает его 8-м самым богатым человеком в мире.

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