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22 июля 2024, 11:26 Читати українською

НБУ будет постепенно изымать из обращения банкноты 500 гривен старого образца

С 1 августа 2024 года Национальный банк начинает изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003—2007 годов для постепенной их замены на банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска. Об этом говорится в сообщении регулятора.

С 1 августа 2024 года Национальный банк начинает изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003—2007 годов для постепенной их замены на банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска.

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Удаление банкнот

Как отмечают в НБУ, банкнот номиналом 500 гривен старого образца в обращении будет постепенно становиться меньше, их будут заменять более современные и более защищенные банкноты номиналом 500 гривен.

Однако банкноты старого образца будут оставаться действительным платежным средством.

Граждане без ограничений могут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать.

Зачем заменять банкноты

Главная цель такого решения — повышение качества наличных денег в обращении, учитывая износ банкнот номиналом 500 гривен старого образца, которые уже почти 18 лет обращаются, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения.

Как будет происходить постепенная замена

НБУ совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения указанные банкноты, в частности:

  • банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;
  • Национальный банк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Попадая в банки, банкноты номиналом 500 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.

Вместе с тем, замена банкнот номиналом 500 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
22 июля 2024, 11:51
#
Ну, в умовах війни, нестачі коштів на виплати обороноздатності в результаті чого ви цим обумовили підвищення податків, в умовах нестачі коштів для виплат військовим, нестачі боєприпасів, друкувати нові і замінювати старі банкноти виглядає дуже «важливим» кроком, адже без цього на третьому році війни «не можна» обійтися, це «важливіше» ніж якісь там дрони або соціалка для населення, котрому вже прямим текстом заявляла Заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак, що на пенсію чекати не треба, молодці! :)
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
22 июля 2024, 12:09
#
Ну, в умовах війни, нестачі коштів на виплати обороноздатності в результаті чого ви цим обумовили підвищення податків, в умовах нестачі коштів для виплат військовим, нестачі боєприпасів, друкувати нові і замінювати старі банкноти виглядає дуже «важливим» кроком, адже без цього на третьому році війни «не можна» обійтися, це «важливіше» ніж якісь там дрони або соціалка для населення, котрому вже прямим текстом заявляла Заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак, що на пенсію чекати не треба, молодці! :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 июля 2024, 12:29
#
Чаще всего в 2022 году подделывали банкноты старого образца,
в частности большинство (92%) изъятых из оборота поддельных
банкнот приходилось на банкноты трех номиналов:
— 500 грн — 39%;
— 200 грн — 45%;
— 100 грн 8%.

Остальные изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами
5, 10, 20, 50, 1000 грн составляли всего 8%.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-ukrayini-suttyevo-znizivsya-riven-pidroblennya-banknot-grivni
+
+15
bonv
bonv
22 июля 2024, 13:27
#
І під шумок надрукувати побільше.
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