НБУ будет постепенно изымать из обращения банкноты 500 гривен старого образца

С 1 августа 2024 года Национальный банк начинает изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003—2007 годов для постепенной их замены на банкноты образца 2014 года и последующих лет выпуска. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Удаление банкнот

Как отмечают в НБУ, банкнот номиналом 500 гривен старого образца в обращении будет постепенно становиться меньше, их будут заменять более современные и более защищенные банкноты номиналом 500 гривен.

Однако банкноты старого образца будут оставаться действительным платежным средством.

Граждане без ограничений могут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать.

Зачем заменять банкноты

Главная цель такого решения — повышение качества наличных денег в обращении, учитывая износ банкнот номиналом 500 гривен старого образца, которые уже почти 18 лет обращаются, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения.

Как будет происходить постепенная замена

НБУ совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения указанные банкноты, в частности:

банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

Национальный банк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Попадая в банки, банкноты номиналом 500 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.

Вместе с тем, замена банкнот номиналом 500 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена.