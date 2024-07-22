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22 июля 2024, 13:24 Читати українською

OKX запускает «OKX Racer», приложение в Telegram с наградами за предсказание движения цены биткоина

OKX — первая крупная централизованная биржа, выпустившая игру в виде мини-приложения в Telegram

Сан-Франциско, 19 июля 2024 г. — OKX, ведущая глобальная криптобиржа и Web3-компания, запустила новое мини-приложение в Telegram (TMA) — игру «OKX Racer», которая предлагает игрокам правильно угадывать движение цены биткоина в течение пятисекундных интервалов. OKX — первая крупная централизованная биржа, выпустившая TMA.

Нажмите здесь, чтобы попробовать OKX Racer в Telegram

Игра проста: игрокам предлагается сделать выбор — поднимется ли цена биткоина за следующие пять секунд или упадет? Успешные предсказания приносят игрокам очки, а последовательные победы дают счастливчикам множители, которые увеличивают их очки.

Игроки также могут приглашать своих друзей, чтобы зарабатывать реферальные бонусы и использовать очки для апгрейда. Эта веселая и захватывающая игра доступна бесплатно и скоро может стать фаворитом на быстрорастущей платформе мини-приложений Telegram.

Джейсон Лау, директор по инновациям OKX, заявил: «Платформа мини-приложений Telegram быстро становится обязательным местом для тех, кто хочет взаимодействовать с криптосообществом. В OKX мы стремимся применять простые в использовании, совместимые и доступные платформы, которые развивают сообщества, стимулируют участие и поощряют веселье. OKX Racer — наш первый шаг в мир мини-приложений Telegram, и мы надеемся, что он станет хитом среди пользователей и добавит ценности растущему сообществу.»

Об ОКХ

Ведущая глобальная технологическая компания, формирующая будущее Web3, OKX предоставляет широкий спектр продуктов, которые удовлетворяют потребности как новичков, так и экспертов, включая:

  • Кошелек ОКХ: Самый мощный, безопасный и совместимый криптокошелек в мире, который предоставляет пользователям доступ к более чем 100 блокчейнам, позволяя им самостоятельно управлять своими средствами. Кошелек включает технологию MPC, которая позволяет пользователям легко восстанавливать доступ к своему кошельку без необходимости использовать традиционные записанные seed-фразы. Кроме того, Смарт-аккаунт кошелька OKX, основанный на абстракции аккаунтов, позволяет пользователям оплачивать транзакции в нескольких блокчейнах с использованием USDC или USDT и взаимодействовать с несколькими контрактами через одну транзакцию.

  • DEX: Мульти- и кросс-чейн децентрализованный агрегатор, включающий более 490 других DEX и более 20 мостов, поддерживающий более 500 000 токенов и более 30 блокчейнов.

  • NFT-маркетплейс: мульти-чейн NFT-маркетплейс без комиссий, который предоставляет пользователям доступ к NFT-листингам на семи ведущих маркетплейсах, включая OpenSea, MagicEden, LooksRare и Blur.

  • Web3 DeFi: Мощная платформа DeFi, поддерживающая заработок и стейкинг на более чем 100 протоколах в более чем 20 сетях.

  • ОКХ обозреватель: Ведущий поисковик по блокчейнам и платформа аналитики Web3, предоставляющая широкий охват более чем 44 публичных сетей, а также всеобъемлющие ончейн-данные и инструменты для разработчиков.

OKX сотрудничает с рядом ведущих мировых брендов и спортсменов, включая Manchester City FC, McLaren Racing и The Tribeca Festival.

Как лидер, создающий инновационные технологические продукты, OKX верит в то, что нужно бросать вызов статус-кво. Недавно ОКХ запустила глобальную кампанию под названием «Системе нужен пересмотр», в которой пропагандируется новая парадигма, основанная на самоуправляемых технологиях Web3.

Чтобы узнать больше об OKX, скачайте наше приложение или посетите сайт okx.

Источник: Минфин
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