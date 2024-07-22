ТОП лучших кошельков для криптовалюты по версии Obmify

Среди множества крипто кошельков, которые существуют на сегодняшнем рынке, важно выбрать именно тот, который подходит под нужды каждого. В этой статье известный мониторинг криптообменников Obmify рекомендует как выбрать кошелек исходя из потребностей.

Криптокошелек — что это?

Криптокошелек — это цифровое средство для хранения, управления и проведения операций с криптовалютой. Он позволяет пользователю держать, получать и отправлять различные активы в сети блокчейн. Кошелек может быть аппаратным или программным, некастодиальным (ключи доступа находятся у вас) или кастодиальным (ключи у третьей стороны), и его основной задачей является обеспечение безопасности и доступности цифровых денег.

Какие криптокошельки самые надежные?

Надежность криптокошелька определяется несколькими факторами, включая уровень безопасности, удобство использования, поддерживаемые функции и доступ к криптовалютным операциям.

Биржевые кошельки предлагают удобство, особенно если пользователь склонен забывать пароли. Однако они более уязвимы для взломов и краж, так как ключи хранятся у самой биржи.

Программные кошельки, такие как мобильные или десктопные апки, предлагают баланс между удобством и безопасностью. Они позволяют пользователю контролировать свои ключи, но при этом остаются подвержены рискам взломов.

Холодные или аппаратные кошельки, такие как Ledger и Trezor, считаются самыми безопасными. Они хранят ключи оффлайн, что делает их практически неуязвимыми для онлайн-атак. Но и здесь есть подвох — важно правильно сохранить и не терять сид-фразу. Это рандомный набор слов, который позволяет получать доступ, а также восстановить его в случае его физической утери. Потеря этой фразы может привести к потере всех активов.

ТОП лучших кошельков для криптовалюты

Trustee Wallet

Идеальный баланс между удобством и надежностью. Мобильный криптовалютный кошелек, который предлагает безопасное хранение активов, а также карту, которой можно рассчитываться также как и банковской картой, но тратить криптовалюту напрямую в обход банков. Этот wallet поддерживает множество валют и токенов, включая Bitcoin, Ethereum и другие. Trustee Wallet также обеспечивает удобный интерфейс и простоту в использовании с любого устройства.

MetaMask

Популярное приложение для доступа к Ethereum и другим децентрализованным приложениям. Поддерживает широкий спектр цифровых активов и имеет функцию взаимодействия с децентрализованными приложениями (dApps). MetaMask доступен как в виде браузерного расширения, так и в виде мобильного приложения.

Кастодиальный кошелек, интегрированный с одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Binance Wallet позволяет пользователям хранить свои активы, а также совершать торговые операции. Binance Wallet поддерживает множество криптовалют и предлагает высокую степень надежности. Также есть функция Binance Pay для быстрого расчета крипто валютами между пользователями.

WhiteBIT

Украинский продукт, популярная европейская криптовалютная биржа с кошельком, который поддерживает множество электронных активов и предлагает пользователям низкие комиссии за транзакции. Подобно Binance, имеет свой аналог платежного метода под названием WhitePay. WhiteBIT Wallet также обеспечивает высокий уровень надежности и поддержку клиентов.

Ledger

Аппаратный кошелек, который предлагает высокий уровень безопасности за счет хранения ключей оффлайн. Ledger поддерживает множество криптовалют и позволяет пользователям контролировать свои токены через приложение Ledger Live. Надежность обеспечивается за счет многофакторной аутентификации и регулярных обновлений.

Какой кошелек выбрать для криптовалют?

Все зависит от того, для каких целей вам нужна криптовалюта и как часто вы собираетесь осуществлять транзакции. Если вам требуется максимальная безопасность, лучше выбрать аппаратный кошелек, такой как Ledger или Trezor. Обычно на таких держат основную сумму сбережений. А для повседневного использования и быстрого доступа к средствам подойдут мобильные и программные кошельки, такие как Trustee Wallet или MetaMask.

Какие криптокошельки работают в Украине?

Все перечисленные выше кошельки работают в Украине.

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