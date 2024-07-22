Пенсионный фонд по состоянию на 19 июля профинансировал выплату пенсий в размере 51,6 млрд грн, в том числе 42,3 млрд грн через уполномоченные банки. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Пенсионный фонд уже направил 51,6 миллиарда на пенсии
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По состоянию на 19 июля профинансировано:
- на пенсионные выплаты — 51,6 млрд грн, в том числе через АО «Укрпочта» — 9,3 млрд грн, через уполномоченные банки — 42,3 млрд грн;
- на выплату жилищных субсидий и льгот — 1309,6 млн грн;
- страховых выплат — 2199,1 млн грн, в том числе на оплату больничных — 1025,0 млн грн.
В июле предоставлено 677 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
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Источник: Минфин
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