22 июля меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток по всей территории Украины. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
В Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 22 июля
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Графики отключений
По данным энергетиков меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток:
- С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений.
- С 18:00 до 23:00 — три очереди.
- В остальные часы облэнерго будут применять две очереди отключений.
По данным ДТЭК, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях с 18:00 до 23:00 высока вероятность применения светло-серых зон отключений.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Саме ж Укренерго це підтверджує в останньому абзаці новини.
Після такого, не запитуйте чому люди не люблять дтек, і чому мало кому потрібні всі території України, бо виходить, що 4 області і столиця сидять в темряві, а інші в нас «обдаровані» і взагалі то не Україна напевно:)