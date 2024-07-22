В Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 22 июля

22 июля меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток по всей территории Украины. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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Графики отключений

По данным энергетиков меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток:

С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений.

С 18:00 до 23:00 — три очереди.

В остальные часы облэнерго будут применять две очереди отключений.

По данным ДТЭК, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях с 18:00 до 23:00 высока вероятность применения светло-серых зон отключений.