Нацбанк принял решение о применении к «Страховая компания «Авангард» (ЕГРПОУ 33152560) меры воздействия в виде аннулирования лицензии. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ аннулировал лицензию СК «Авангард»
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Что известно
По результатам плановой инспекционной проверки «СК «Авангард», осуществленной Национальным банком в январе — марте 2024 года, установлен факт осуществления обществом рисковой деятельности, угрожающей интересам страхователей и/или других кредиторов по следующим признакам:
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нарушение обязательного норматива платежеспособности и достаточности капитала в пределах одного отчетного периода (2023 год), на начало и конец которого указанный норматив выполнялся;
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избыточность затрат, что привело к ухудшению финансового состояния и нарушению установленного законодательством Украины обязательного норматива платежеспособности и достаточности капитала;
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приобретение активов, не относящихся к приемлемым активам, что привело к уменьшению размера приемлемых активов, включаемых в норматив платежеспособности и достаточности капитала, к размеру, меньшем, чем установлено законодательством.
Следовательно, Национальный банк принял решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в период действия военного положения. Решение о применении меры воздействия вступило в силу 18 июля 2024 года.
Страховщик со дня вступления в силу решения об аннулировании лицензии теряет право:
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заключать договоры (продлевать срок действующих договоров) о предоставлении страховых услуг с клиентами по классу (классам) страхования (рисков в пределах соответствующего класса), который (которые) указан (указаны) в аннулированной лицензии;
- заключать договоры (вносить изменения в действующие договоры), которые должны вследствие увеличения обязательств страховщика перед клиентами по договорам о предоставлении страховых услуг по классу (классам) страхования (рисков в пределах соответствующего класса), который (которые) указан (указаны) в аннулированной лицензии.
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