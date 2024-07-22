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22 июля 2024, 8:50 Читати українською

НБУ аннулировал лицензию СК «Авангард»

Нацбанк принял решение о применении к «Страховая компания «Авангард» (ЕГРПОУ 33152560) меры воздействия в виде аннулирования лицензии. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк принял решение о применении к «Страховая компания «Авангард» (ЕГРПОУ 33152560) меры воздействия в виде аннулирования лицензии.
Фото:depositphotos

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Что известно

По результатам плановой инспекционной проверки «СК «Авангард», осуществленной Национальным банком в январе — марте 2024 года, установлен факт осуществления обществом рисковой деятельности, угрожающей интересам страхователей и/или других кредиторов по следующим признакам:

  • нарушение обязательного норматива платежеспособности и достаточности капитала в пределах одного отчетного периода (2023 год), на начало и конец которого указанный норматив выполнялся;

  • избыточность затрат, что привело к ухудшению финансового состояния и нарушению установленного законодательством Украины обязательного норматива платежеспособности и достаточности капитала;

  • приобретение активов, не относящихся к приемлемым активам, что привело к уменьшению размера приемлемых активов, включаемых в норматив платежеспособности и достаточности капитала, к размеру, меньшем, чем установлено законодательством.

Следовательно, Национальный банк принял решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в период действия военного положения. Решение о применении меры воздействия вступило в силу 18 июля 2024 года.

Страховщик со дня вступления в силу решения об аннулировании лицензии теряет право:

  • заключать договоры (продлевать срок действующих договоров) о предоставлении страховых услуг с клиентами по классу (классам) страхования (рисков в пределах соответствующего класса), который (которые) указан (указаны) в аннулированной лицензии;

  • заключать договоры (вносить изменения в действующие договоры), которые должны вследствие увеличения обязательств страховщика перед клиентами по договорам о предоставлении страховых услуг по классу (классам) страхования (рисков в пределах соответствующего класса), который (которые) указан (указаны) в аннулированной лицензии.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
22 июля 2024, 9:41
#
На кого перейшли укладені договори страхування?
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