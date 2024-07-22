НБУ аннулировал лицензию СК «Авангард»

Нацбанк принял решение о применении к «Страховая компания «Авангард» (ЕГРПОУ 33152560) меры воздействия в виде аннулирования лицензии. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что известно

По результатам плановой инспекционной проверки «СК «Авангард», осуществленной Национальным банком в январе — марте 2024 года, установлен факт осуществления обществом рисковой деятельности, угрожающей интересам страхователей и/или других кредиторов по следующим признакам:

нарушение обязательного норматива платежеспособности и достаточности капитала в пределах одного отчетного периода (2023 год), на начало и конец которого указанный норматив выполнялся;

избыточность затрат, что привело к ухудшению финансового состояния и нарушению установленного законодательством Украины обязательного норматива платежеспособности и достаточности капитала;

приобретение активов, не относящихся к приемлемым активам, что привело к уменьшению размера приемлемых активов, включаемых в норматив платежеспособности и достаточности капитала, к размеру, меньшем, чем установлено законодательством.

Следовательно, Национальный банк принял решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в период действия военного положения. Решение о применении меры воздействия вступило в силу 18 июля 2024 года.

Страховщик со дня вступления в силу решения об аннулировании лицензии теряет право: