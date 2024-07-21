В рамках тестового проекта однодневные путешественники в итальянский город Венеция должны были заплатить за въезд. За 29 дней он принес доход в 2,4 млн евро. Об этом пишет со ссылкой на АР.
Венеция заработала 2,4 млн евро на туристическом сборе
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
В общей сложности более 485 тысяч туристов во время однодневных поездок по Венеции с 8:30 до 16:00 должны были заплатить 5 евро налога.
Он касался людей, путешествовавших по автобусам, круизным лайнерам и некоторым туристическим группам в выходные и праздничные дни с 25 апреля по 14 июня.
В общей сложности это принесло городу 2,4 млн евро дохода.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии