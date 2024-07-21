Эксперты JPMorgan назвали восстановление крипторинка «временным явлением»

Аналитики компании JPMorgan Chase утверждают, что недавний рост курса биткоина и ряда других криптоактивов не является свидетельством «бычьего тренда». По их мнению, речь идет о краткосрочном обновлении и в ближайшее время отрасль может столкнуться с коррекцией, пишет Incrypted со ссылкой на The Block.

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Что говорят эксперты

Эксперты считают, что цена биткоина более $67 000 — это завышенный показатель для текущих реалий рынка. По их словам, себестоимость добычи актива держится около $43 000.

Отметим, что на момент написания статьи курс биткоина держится на уровне $66 814. Прирост за последнюю неделю составил 12,9%, по данным TradingView.

Представители JPMorgan также учитывали разницу между первой криптовалютой и скорректированным с учетом волатильности по сравнению с золотом. Они считают, что эти показатели свидетельствуют об ограничении любого потенциала роста биткоина в долгосрочной перспективе.

Отметим, что в марте 2023 года в JPMorgan Chase заявили, что первая криптовалюта не сможет сравниться с золотом по номинальному объему в инвестиционных портфелях.

В компании допустили вероятный возврат крипторинка к восходящему тренду в августе 2024 года. К этому моменту воздействие выплат от биржи Mt. Gox и продаж первой криптовалюты правительством Германии полностью иссякнет, что подтолкнет отрасль к дальнейшему росту, уверены в JPMorgan.

Кроме того, эксперты уделили внимание ситуации вокруг кандидата в президенты США Дональда Трампа. По их мнению, биткоин и золото выиграют от возможной победы политика на предстоящих выборах.

Они отметили, что инвесторы ожидают смягчения риторики правительства США по поводу криптоиндустрии при смене главы государства.