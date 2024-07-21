Украина ведет переговоры с кредиторами по долгу по еврооблигациям на сумму около 20 млрд долларов. В случае неуспешного завершения переговоров до 1 августа стране теоретически грозит дефолт.
Какие страны мира переживали дефолтные события за последние 25 лет (инфографика)
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Дефолт наступает, когда государство не может своевременно и полностью выплатить долги и может быть техническим или полным. Однако нардеп Даниил Гетманцев считает, что дефолт маловероятен, поскольку в нем не заинтересованы ни кредиторы, ни должники, поэтому соглашение будет достигнуто.
«Слово і діло» графически демонстрирует, какие страны были в дефолтных состояниях и когда это было.
Дефолт в Украине
В 2015 году, уже после начала российской агрессии, Украине удалось избежать дефолта, договорившись о реструктуризации долга.
В августе 2022-го Украина договорилась о двухлетней отсрочке обслуживания долга по прямым и гарантированным государствам еврооблигациям.
Какие страны переживали дефолтные события
За последние 25 лет десятки стран переживали дефолтные события. Например, Аргентина в период с 2000 по 2020 год трижды объявляла дефолт, всего их было гораздо больше в истории страны. В 2024 году дефолта удалось избежать благодаря успешным переговорам по реструктуризации долга.
Дефолтные события переживали такие страны Южной Америки как Эквадор (1999, 2008, 2020 и 2023), Уругвай (2003), Венесуэла (2016). Так, Эквадор объявлял в 1999 и 2008 годах дефолт по внешним долгам.
Из стран Северной Америки с дефолтом и дефолтными событиями сталкивались Доминиканская республика (2005), Никарагуа (2003, 2008), Барбадос (2018).
Проблемы с выплатами долгов имели многие африканские страны: Мозамбик (2016, 2017 и 2023), Республика Конго (2017), Эфиопия (2023), Камерун (2023), Нигер (2023), Гана (2022) и другие.
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