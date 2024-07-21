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21 июля 2024, 13:26 Читати українською

Какие страны мира переживали дефолтные события за последние 25 лет (инфографика)

Украина ведет переговоры с кредиторами по долгу по еврооблигациям на сумму около 20 млрд долларов. В случае неуспешного завершения переговоров до 1 августа стране теоретически грозит дефолт.

Украина ведет переговоры с кредиторами по долгу по еврооблигациям на сумму около 20 млрд долларов.
Фото:depositphotos

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Дефолт наступает, когда государство не может своевременно и полностью выплатить долги и может быть техническим или полным. Однако нардеп Даниил Гетманцев считает, что дефолт маловероятен, поскольку в нем не заинтересованы ни кредиторы, ни должники, поэтому соглашение будет достигнуто.

«Слово і діло» графически демонстрирует, какие страны были в дефолтных состояниях и когда это было.

Дефолт в Украине

Украина уже несколько раз находилась на грани дефолта — в 1998 году, 2000-м, 2015-м и 2022-м.
В августе 1998 года в россии был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств (сумма просроченного долга превысила 72,7 млрд долларов). После этого в стране разразился кризис: произошла девальвация рубля, резко упал уровень жизни населения, была парализована банковская система. Но Украине тогда удалось избежать наихудшего развития событий.

В 2015 году, уже после начала российской агрессии, Украине удалось избежать дефолта, договорившись о реструктуризации долга.

В августе 2022-го Украина договорилась о двухлетней отсрочке обслуживания долга по прямым и гарантированным государствам еврооблигациям.

Какие страны переживали дефолтные события

За последние 25 лет десятки стран переживали дефолтные события. Например, Аргентина в период с 2000 по 2020 год трижды объявляла дефолт, всего их было гораздо больше в истории страны. В 2024 году дефолта удалось избежать благодаря успешным переговорам по реструктуризации долга.

Дефолтные события переживали такие страны Южной Америки как Эквадор (1999, 2008, 2020 и 2023), Уругвай (2003), Венесуэла (2016). Так, Эквадор объявлял в 1999 и 2008 годах дефолт по внешним долгам.

Из стран Северной Америки с дефолтом и дефолтными событиями сталкивались Доминиканская республика (2005), Никарагуа (2003, 2008), Барбадос (2018).

Проблемы с выплатами долгов имели многие африканские страны: Мозамбик (2016, 2017 и 2023), Республика Конго (2017), Эфиопия (2023), Камерун (2023), Нигер (2023), Гана (2022) и другие.

россия и беларусь в 2022 году допустили технический дефолт по внешнему долгу.
Греция из-за длительного жесткого экономического кризиса дважды была на грани дефолта в 2012 году.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
antonov3765
antonov3765
21 июля 2024, 14:43
#
Прогрев. Якобы дефолт это нормально, не мы первые не мы последние, то се
+
0
bonv
bonv
21 июля 2024, 15:24
#
Зе-влада готує до?
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