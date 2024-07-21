Какие страны мира переживали дефолтные события за последние 25 лет (инфографика)

Украина ведет переговоры с кредиторами по долгу по еврооблигациям на сумму около 20 млрд долларов . В случае неуспешного завершения переговоров до 1 августа стране теоретически грозит дефолт.

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Дефолт наступает, когда государство не может своевременно и полностью выплатить долги и может быть техническим или полным. Однако нардеп Даниил Гетманцев считает, что дефолт маловероятен, поскольку в нем не заинтересованы ни кредиторы, ни должники, поэтому соглашение будет достигнуто.

«Слово і діло» графически демонстрирует, какие страны были в дефолтных состояниях и когда это было.

Дефолт в Украине

Украина уже несколько раз находилась на грани дефолта — в 1998 году, 2000-м, 2015-м и 2022-м.

В августе 1998 года в россии был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств (сумма просроченного долга превысила 72,7 млрд долларов). После этого в стране разразился кризис: произошла девальвация рубля, резко упал уровень жизни населения, была парализована банковская система. Но Украине тогда удалось избежать наихудшего развития событий.

В 2015 году, уже после начала российской агрессии, Украине удалось избежать дефолта, договорившись о реструктуризации долга.