21 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
Как будут выключать свет 21 июля: графики Укрэнерго
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Как будут выключать свет
«С 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. В другие часы суток будет применена одна очередь отключений», — пояснили в Укрэнерго.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится.
Источник: Минфин
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