Как будут выключать свет 21 июля: графики Укрэнерго

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Как будут выключать свет

«С 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. В другие часы суток будет применена одна очередь отключений», — пояснили в Укрэнерго.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится.