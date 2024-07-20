Правительство запустило «горячую линию» по вопросам энергетики

С 20 июля заработала правительственная «горячая линия» под названием «Струм», на которую могут обращаться граждане и бизнес для решения вопросов, связанных с энергетической отраслью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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Отмечается, что консультации по энергетическим вопросам номера 15−49 можно получить бесплатно и круглосуточно.

В частности, обратившись на эту телефонную линию, можно узнать, как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия, получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установления дополнительных мощностей генерации электроэнергии и другие текущие вопросы ситуации в энергетике.

Правительственная «горячая линия» по вопросам энергетики начала работать в рамках реализации правительством комплекса мероприятий по поддержке украинской энергетики и каждого украинца и подготовке к сверхважному осенне-зимнему периоду.