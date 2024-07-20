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20 июля 2024, 13:23 Читати українською

Укрэнерго с начала полномасштабной войны привлекло 1,5 миллиарда евро от международных партнеров

С начала полномасштабного вторжения НЭК «Укрэнерго» получило 1,5 млрд евро помощи от международных партнеров. Об этом сообщает пресс-служба компании в Фейсбуке.

С начала полномасштабного вторжения НЭК «Укрэнерго» получило 1,5 млрд евро помощи от международных партнеров.
Фото: depositphotos

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Помощь партнеров

«Вчера мы получили от Евросоюза грант в размере 100 млн евро, которые будут направлены на восстановление и защиту. Этот вклад от наших партнеров увеличил пакет международной поддержки, которую Укрэнерго получило за время полномасштабного вторжения до 1,5 млрд евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку Укрэнерго не имеет сетевых ограничений, привлеченные от Евросоюза средства будут направлены не для экстренных ремонтов, а для увеличения устойчивости сети.

В общем, Укрэнерго привлекло помощь в виде кредитов от международных финансовых организаций, грантов правительств стран ЕС, США, Великобритании и оборудования, которое для нас закупали и доставляли международные организации USAID, ПРООН и другие.

Вся поддержка контролируется международными партнерами и направлена на восстановление поврежденных российскими обстрелами объектов, закупку высоковольтного оборудования, поддержку ликвидности рынка электроэнергии и защиту на наших объектах.

«Именно благодаря международной поддержке мы смогли снизить влияние от российских атак на работу высоковольтной сети и восстановили ее способность транспортировать электричество по стране. Уже сегодня высоковольтная инфраструктура способна передать в несколько раз больше электричества, чем производится сейчас на украинских электростанциях», — подчеркнули в Укрэнерго.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
20 июля 2024, 16:57
#
Вся підтримка контролюється міжнародними партнерами і спрямовується на відновлення пошкоджених російськими обстрілами об'єктів — БЛА-БЛА-БЛА.
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