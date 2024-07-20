ФГИ объявил первые в Украине онлайн-аукционы из большой приватизации на Прозорро.

Впервые в Украине Фонд госимущества объявил в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи онлайн-аукционы из большой приватизации. Это торги по продаже объектов балансовой стоимостью более 250 млн. гривен. Об этом говорится в сообщении Фонда госимущества.

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Первые лоты

Первыми лотами крупной приватизации есть гостиница «Украина» и Объединенная горно-химическая компания.

4-звездочная гостиница «Украина» в центре столицы ФГИУ выставила на торги со стартовой стоимостью более 1 млрд гривен. На 14 этажах площадью около 22.5 тыс. м² расположены 363 номера, ресторан, бизнес-центр, шесть конференц-залов, салон красоты, сауна, массажный кабинет и парковка на 69 автомобилей. Кроме здания отеля новый владелец также получит здания охраны, нежилые здания, автостоянки, пристройку и навес. Трехраундный аукцион на повышение цены состоится 18 сентября.

Цена Объединенной горно-химической компании (ОГХК) будет стартовать на торгах почти с 3,9 млрд гривен. Основным видом деятельности предприятия является добывание руд других цветных металлов. Главный офис ОГХК находится в Киеве, а производственные мощности — в Днепропетровской и Житомирской областях. Торги по продаже актива пройдут 9 октября по правилам английского аукциона по повышению цены.

Как принять участие

Принять участие в торгах по крупной приватизации может каждый желающий, кроме участников, которые по законодательству не могут быть определены победителем аукциона. Чтобы сразиться за актив, нужно зарегистрироваться на одной из аккредитованных площадок Прозорро.Продажи и сделать ценовое предложение.