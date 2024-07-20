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20 июля 2024, 11:59 Читати українською

С начала полномасштабной войны Украина получила от МВФ $10,2 млрд

С 24 февраля 2022 года МВФ предоставил Украине $10,2 млрд бюджетной помощи. Это третье по объему внешнее финансирование после ЕС и США. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

С 24 февраля 2022 года МВФ предоставил Украине $10,2 млрд бюджетной помощи.
Фото:mof.gov.ua

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Помощь МВФ

«Правительство Украины, Нацбанк и другие органы власти уже выполнили 23 структурных маяка из 37, предусмотренных Меморандумом с МВФ на сегодняшний день. 14 выполненных маяков касались фискального сектора. Выполнение Украиной условий способствует сохранению макрофинансовой стабильности и прокладывает евроинтеграционный путь страны. Финансовая система адаптируется к функционированию в условиях неопределенности. Впереди пятый пересмотр программы и украинская сторона в сотрудничестве с МВФ делает все возможное, чтобы пройти его успешно.

Пятый просмотр программы

Миссия МВФ по пятому пересмотру программы EFF начнется в сентябре. При успешном пересмотре Украина получит следующий транш от Фонда объемом около $1,1 млрд. Среди условий — один структурный маяк по принятию обновленного закона о Бюро экономической безопасности.

Руководство Минфина отметило, что вызовы военного времени нуждаются в устойчивом и ритмичном внешнем финансировании для Украины. Лидерство МВФ в этом вопросе продолжает играть важную роль. Фонд является фактически площадкой, объединяющей международных доноров для мобилизации средств на приоритетные нужды Украины.

Сколько нужно средств на 2024 год

В текущем году потребность в международной поддержке достигает $38 млрд. Партнеры уже предоставили соответствующие заверения. Осуществляются меры по привлечению средств в 2025 году.

Напомним

Общий объем программы Механизма расширенного финансирования — EFF на 2023−2027 годы составляет $15,6 млрд. EFF является частью пакета международной поддержки Украины, который составляет около $122 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 июля 2024, 13:03
#
Тепер роздягнуть українців до трусів.
+
0
bonv
bonv
20 июля 2024, 13:16
#
А колись нелох висміював співпрацю з МВФ…
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