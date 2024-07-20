МЭА прогнозирует самый высокий за 20 лет рост спрос на электроэнергию в мире

Мировой спрос на электроэнергию в 2024 и 2025 годах станет самым высоким за последние 20 лет, прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA).

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Чем обусловлен рост

Это обусловлено устойчивым экономическим ростом, сильной жарой и увеличением внедрения работающих на электричестве технологий, таких как электромобили и тепловые насосы.

Согласно полугодовому отчету IEA, мировой спрос на электроэнергию вырастет примерно на 4% в 2024 году по сравнению с 2,5% в 2023 году.

Это будет означать высокие годовые темпы роста с 2007 года, если не считать исключительных подъемов, наблюдавшихся после мирового финансового кризиса и пандемии COVID-19.

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В первой половине 2024 года несколько регионов столкнулись с сильными волнами тепла, что увеличило спрос и создало нагрузку на электросистемы, говорится в отчете.

Возобновляемые источники электроэнергии также будут быстро расширяться в этом и в следующем году. Прогнозируется, что их доля в мировом снабжении электроэнергией увеличится с 30% в 2023 году до 35% в 2025-м.

Объем энергии, производимой благодаря возобновляемым источникам энергии во всем мире в 2025 году, вероятно, впервые превзойдет объем, производимый путем использования угля.

Ожидается, что только солнечная энергетика покроет около половины роста мирового спроса на электроэнергию в 2024 и 2025 годах, а фотоэлектрические и ветровые установки вместе покроют до трех четвертей прироста.

Однако, говорится в отчете, несмотря на резкий рост использования возобновляемых источников энергии, мировое производство электроэнергии из угля в этом году вряд ли снизится из-за сильного роста спроса, особенно в Китае и Индии.

Как следствие, выбросы углекислого газа в мировом энергетическом секторе выходят на плато, и в 2024 году ожидается небольшой рост, за которым последует снижение в 2025 году.

В сентябре 2023 года Международное энергетическое агентство объявило о начале конца эры ископаемого топлива. По мнению агентства, еще до конца десятилетия совокупный спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика, после чего пойдет на убыль.

В декабре IEA заявило, что возобновляемая энергетика бьет рекорды 22 года подряд, наибольший рост в Китае. Три четверти добавленных мощностей приходятся на солнечные батареи, ветровая энергетика отстает.