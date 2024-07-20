Спрос на удаленную идентификацию через BankID существенно вырос

Спрос на удаленную идентификацию и верификацию граждан через Систему BankID НБУ существенно вырос во ІІ квартале 2024 года. Об этом пишет пресс-служба НБУ.

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Общее количество успешных электронных идентификаций с использованием системы в апреле — июне этого года составило 22,3 млн. шт. Это более чем на треть (на 38%) превышает показатель I квартала 2024 года.

В настоящее время это наибольшее количество успешных идентификаций за квартальный период с начала работы системы.

В частности, в мае этого года к Системе BankID НБУ был подключен и начал свою работу Мобильное приложение Резерв+, что позволяет военнообязанным удаленно обновлять свои учетные данные в соответствии с требованиями законодательства. С момента запуска и до конца июня в этом приложении с использованием Системы BankID НБУ было осуществлено 5,5 млн. успешных идентификаций.