Британия может вывести на рынок свои биткоин-резервы на $5 млрд — Bloomberg

Великобритания может выбросить на рынок биткоинов на $5 млрд, чтобы оплатить реформы новой власти. Об этом пишет Bloomberg.

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Издание отмечает, что новая глава британского казначейства Рэйчел Ривз может распродать более 61 тыс BTC, хранящихся на кошельках правительства, для финансирования своих экономических планов.

Ривз заявила, что получила одну из самых плохих финансовых ситуаций со времен Второй мировой войны, а ее цель «отстроить Британию и улучшить каждый уголок страны» будет стоить недешево, поэтому резервы BTC страны являются очень привлекательным источником поступлений средств.

Напомним, что недавно Германия продала все свои биткоины, изъятые у пиратского сайта. Продажи немецким правительством биткоинов на сумму $3.5 млрд повлекли за собой значительное давление на рынок и были одной из причин просадки цен на криптовалюты.