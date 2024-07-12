Германия за месяц почти опустошила свой биткоин-кошелек

В течение последнего месяца немецкая федеральная земля Саксония вывела на рынок почти 50 тыс. биткоинов (около $2,8 млрд), что негативно повлияло на крипторинок . Эти активы были изъяты в ходе уголовного дела против пиратского сайта Movie2k.

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Почему Саксония распродает биткоины

Эти трансакции связаны с требованиями немецкого законодательства, предусматривающего стандартную процедуру реализации для конфискованных в ходе уголовных расследований активов.

Начиная с 19 июня из кошельков начали выводить на разные криптобиржи определенные объемы, которые были слишком большими, что побудило некоторые платформы возвращать биткоины назад.

Всего в ходе уголовного дела было изъято 50 тыс. биткоинов. Переводы были отправлены на Bitstamp,Kraken и Coinbase и другие биржи.

Давление на быков

Вывод больших объемов каждый раз влиял на цену биткоина, которая в последние дни не может пересечь отметку в $60 тыс.

На момент написания новости на счетах земли Саксония оставалось около $300 млн.