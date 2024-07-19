Telegram открыл доступ Украине к функции монетизации. Теперь владельцы каналов могут получать 50% от рекламы, которую будет размещать соцсеть.
Telegram открыл монетизацию для Украины
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Выводить доходы можно через криптовалюту Stars, которая работает на блокчейне TON.
Монетизацию можно найти в разделе Статистика — если вкладки нет, необходимо обновить приложение.
Напомним, Telegram презентовал систему монетизации в апреле, но у Украины не было доступа к этой функции. Следует подчеркнуть, что эту функцию соцсеть открыла и для россии и других стран.
Источник: Минфин
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