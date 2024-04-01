Telegram запустил монетизацию каналов, но в Украине она пока не доступна

Telegram представил систему монетизации, говорится в блоге мессенджера. Теперь владельцы Telegram-каналов могут получать 50% дохода от показываемой в их каналах рекламы.

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Отмечается, что каждый месяц пользователи Telegram генерируют более 1 трлн просмотров в каналах.

Отныне владельцы публичных каналов, имеющих не менее 1000 подписчиков, могут получать 50% от дохода от рекламы, показываемой в их каналах.

Владельцы каналов могут выводить свои вознаграждения без комиссии или реинвестировать их, в частности в рекламу в Telegram.

Вывод средств станет доступен в ближайшие недели, говорится в сообщении.

Для работы программы монетизации мессенджер запустил рекламные объявления на базе блокчейна TON, которые можно приобрести с помощью Toncoin. Однако они не будут показываться пользователям некоторых стран, среди которых россия, Украина, Палестина и Израиль.