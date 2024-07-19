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19 июля 2024, 16:21 Читати українською

Открытие рынка земли для иностранцев может стать следующим шагом земельной реформы — эксперт

Украинский рынок земли может оказаться открытым для иностранцев. Такой прогноз сделал эксперт по аграрной и земельной политике KSE Роман Нейтер во время Agro Invest Day.

Украинский рынок земли может оказаться открытым для иностранцев.

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Открытие рынка земли для иностранцев

По состоянию на 1.07.2024 г. на украинском рынке совокупно было продано более 0,5 млн. га земли. Это чуть больше 1,5% от всех сельскохозяйственных земель в обращении. Считается, что на развитых рынках годовая площадь земель в обращении составляет около 1−2%. У нас за три года этот показатель составляет 1,4% земель в обращении. За все это время было продано земель свыше $0,5 млрд, если считать по официальной стоимости.

Сейчас доступ к рынку украинских земель закрыт для иностранцев, но есть нюанс, считает Роман Нейтер. Поскольку Украина хочет вступить в ЕС и проходят евроинтеграционные процессы, то Украине необходимо будет принять во внимание действующее европейское законодательство.

«В ЕС есть требование к свободному движению капитала, и ты не можешь дискриминировать одних членов Евросоюза по сравнению с другими членами Евросоюза. Те юристы, с которыми я общался, трактуют, что, согласно этому требованию, следующим этапом крупной земельной реформы будет открытие доступа к рынку земли иностранных юридических и физических лиц», — говорит эксперт.

Следовательно, открытие рынка земли для иностранцев может стать следующим структурным изменением на рынке земли. По словам эксперта, этот процесс не будет происходить мгновенно, но это широкая перспектива, к которой нужно готовиться уже сейчас.

Предыстория

Напомним, что украинский рынок земли заработал 1 июля 2021 года. На первом этапе доступ к рынку получили физлица, которые имели возможность приобрести не более 100 га земли. Второй этап начался с 1 января 2024 г. Он предусматривает участие юридических лиц, получивших право приобретать до 10 тыс. га в собственность.

Agro Invest Day

Agro Invest Day прошла 11 июля 2024 года. Организаторами конференции выступили сайты «Минфин» и Finance.ua, а также Биржевой университет и компания «Твой круг».

К проведению конференции также присоединились партнеры: аналитический центр при Киевской школе экономики KSE Institute, сервис инвестиций в землю Zeminvest, YouTube-канал о самых привлекательных предложениях для инвестирования УкрИнвестКлуб, сервис для купли и продажи земли Kupy Pai, онлайн-ресурс AgroPortal.ua.

Источник: Минфин
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