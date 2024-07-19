В мире произошел масштабный сбой из-за Windows: в Госспецсвязи объяснили, как наладить компьютер

Утром 19 июля многие компании в мире, в том числе биржи, столкнулись с проблемой запуска компьютеров на Windows, использующих программное обеспечение CrowdStrike Falcon. В Госспецсвязи объяснили , как наладить компьютер.

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Организации в Украине, на которые повлияла указанная проблема, уже полностью или частично возобновили свою работу.

Специалисты Госспецсвязи рекомендуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы:

Загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows

Перейдите в каталог C:WindowsSystem32driversCrowdStrike

Найдите файл с названием «C-00000291*.sys» и удалите его

Перезагрузите компьютер или сервер.

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