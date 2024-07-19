Утром 19 июля многие компании в мире, в том числе биржи, столкнулись с проблемой запуска компьютеров на Windows, использующих программное обеспечение CrowdStrike Falcon. В Госспецсвязи объяснили, как наладить компьютер.
В мире произошел масштабный сбой из-за Windows: в Госспецсвязи объяснили, как наладить компьютер
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Организации в Украине, на которые повлияла указанная проблема, уже полностью или частично возобновили свою работу.
Специалисты Госспецсвязи рекомендуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы:
- Загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows
- Перейдите в каталог C:WindowsSystem32driversCrowdStrike
- Найдите файл с названием «C-00000291*.sys» и удалите его
Перезагрузите компьютер или сервер.
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Источник: Минфин
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