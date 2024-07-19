Госэкоинспекция возобновляет проверки качества горючего на АЗС

Государственная экологическая инспекция 16 июля впервые с начала большой войны возобновила внеплановые проверки качества горючего на АЗС. Такое решение принял Кабмин в ноябре 2023 года. Об этом сообщает Госэкоинспекция.

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Сообщается, что будут внепланово проверять АЗС в течение периода военного положения при наличии угрозы жизни и здоровью человека. Также, если речь идет о защите окружающей природной среды и обеспечении безопасности государства.

Первую такую проверку провели на АЗС возле пгт Гоща Ровенской области.