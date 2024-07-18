Рада дал добро на повышение акцизов на топливо до уровня европейских

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 11256−2 , предусматривающий повышение акцизов на топливо. Об этом сообщает заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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«За» соответствующее решение проголосовал 231 народный депутат.

«Парламент принял законопроект 11256−2 о повышении акцизного налога на топливо. Правка (№ 267) касающаяся газа тоже поддержана», — отметил он.

Что изменится

Законопроект предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года.

Как пишет enkorr, согласно графику, на бензины ставки акциза будут расти следующим образом: с 1 сентября 2024 года — до 242,60 евро/1 000 л, с 2025 года — до 271,70 евро/1 000 л, с 2026 года — до 300,80 евро/1000 л, с 2027 года — до 329,90 евро/1000 л, с 2028 года — до евро 359/1000 л.

На дизтопливо: с 1 сентября 2024 года — до 177,60 евро/1 000 л, с 2025 года — до 215,70 евро/1 000 л, с 2026 года — до 253,80 евро/1 000 л, с 2027 года — до 291,90 евро/1000 л, с 2028 года — до 330 евро/1000 л.

На сжиженный газ (пропан или смесь пропана с бутаном): с 1 сентября 2024 года — до 148 евро/1 000 л, с 2025 года — до 173 евро/1 000 л, с 2026 года — до 198 евро/1 000 л, с 2027 года — до 223 евро/1000 л, с 2028 года — до 250 евро/1000 л.