Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 11256−2, предусматривающий повышение акцизов на топливо. Об этом сообщает заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Рада дал добро на повышение акцизов на топливо до уровня европейских
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«За» соответствующее решение проголосовал 231 народный депутат.
«Парламент принял законопроект 11256−2 о повышении акцизного налога на топливо. Правка (№ 267) касающаяся газа тоже поддержана», — отметил он.
Что изменится
Законопроект предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года.
Как пишет enkorr, согласно графику, на бензины ставки акциза будут расти следующим образом: с 1 сентября 2024 года — до 242,60 евро/1 000 л, с 2025 года — до 271,70 евро/1 000 л, с 2026 года — до 300,80 евро/1000 л, с 2027 года — до 329,90 евро/1000 л, с 2028 года — до евро 359/1000 л.
На дизтопливо: с 1 сентября 2024 года — до 177,60 евро/1 000 л, с 2025 года — до 215,70 евро/1 000 л, с 2026 года — до 253,80 евро/1 000 л, с 2027 года — до 291,90 евро/1000 л, с 2028 года — до 330 евро/1000 л.
На сжиженный газ (пропан или смесь пропана с бутаном): с 1 сентября 2024 года — до 148 евро/1 000 л, с 2025 года — до 173 евро/1 000 л, с 2026 года — до 198 евро/1 000 л, с 2027 года — до 223 евро/1000 л, с 2028 года — до 250 евро/1000 л.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
Комментарии - 13
Если денег нет, то надо не энергию душить, которая и есть жизнь, а повышать налог на продажи, на роскошь и некритический импорт