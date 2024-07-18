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18 июля 2024, 12:44 Читати українською

Рада дал добро на повышение акцизов на топливо до уровня европейских

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 11256−2, предусматривающий повышение акцизов на топливо. Об этом сообщает заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 11256−2, предусматривающий повышение акцизов на топливо.
Фото: depositphotos

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«За» соответствующее решение проголосовал 231 народный депутат.

«Парламент принял законопроект 11256−2 о повышении акцизного налога на топливо. Правка (№ 267) касающаяся газа тоже поддержана», — отметил он.

Что изменится

Законопроект предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года.

Как пишет enkorr, согласно графику, на бензины ставки акциза будут расти следующим образом: с 1 сентября 2024 года — до 242,60 евро/1 000 л, с 2025 года — до 271,70 евро/1 000 л, с 2026 года — до 300,80 евро/1000 л, с 2027 года — до 329,90 евро/1000 л, с 2028 года — до евро 359/1000 л.

На дизтопливо: с 1 сентября 2024 года — до 177,60 евро/1 000 л, с 2025 года — до 215,70 евро/1 000 л, с 2026 года — до 253,80 евро/1 000 л, с 2027 года — до 291,90 евро/1000 л, с 2028 года — до 330 евро/1000 л.

На сжиженный газ (пропан или смесь пропана с бутаном): с 1 сентября 2024 года — до 148 евро/1 000 л, с 2025 года — до 173 евро/1 000 л, с 2026 года — до 198 евро/1 000 л, с 2027 года — до 223 евро/1000 л, с 2028 года — до 250 евро/1000 л.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
+217
Sarevok
Sarevok
18 июля 2024, 12:48
#
Потужна перемога 💪💪💪
+
+121
Злий Інвестор
Злий Інвестор
18 июля 2024, 13:26
#
Ще одне потужне рішення. Так нас!
+
+248
Riojas
Riojas
18 июля 2024, 12:52
#
Очень актуально сейчас, с генераторами. Все для людей.
+
+145
Turbo Apricot
Turbo Apricot
18 июля 2024, 13:00
#
Команда п’ять шість менеджерів наближає перемогу потужно незламно велично сміливо нестримно
+
+62
bonv
bonv
18 июля 2024, 13:16
#
А зарплати теж будуть в українців європейські? Гірше ж точно не буде? ©
+
+43
Riojas
Riojas
18 июля 2024, 13:27
#
Після перемоги
+
0
Rukasha
Rukasha
18 июля 2024, 17:09
#
Хахахахахха … нам как-то перемогу коммунизма обещали …
+
+32
bonv
bonv
18 июля 2024, 13:17
#
Одні покращення.:)…
+
+91
Amidin
Amidin
18 июля 2024, 13:55
#
Все логічно. Раніше люди були бідними і могли дозволити собі лише дешеве паливо. Але в 2019 році настав кінець епохи бідності і українці, нарешті, можуть собі дозволити паливо за європейськими цінами.
+
+15
godvinik
godvinik
18 июля 2024, 14:42
#
Все по методичкам ВЭФ, декарбонизацию надо ускорять.
Если денег нет, то надо не энергию душить, которая и есть жизнь, а повышать налог на продажи, на роскошь и некритический импорт
+
0
TAN72
TAN72
18 июля 2024, 16:01
#
Украина -це Европа.
+
0
artaped
artaped
18 июля 2024, 16:18
#
Так нам и надо терпилам !!!
+
0
SamBB
SamBB
18 июля 2024, 16:40
#
Дя-ку-є-мо АндрєйБарісич! Прочитав і відчув себе європейцем! Потужно!
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