Самые популярные в Украине автомобили из США. Что выбирают украинцы

За полгода в Украине было зарегистрировано 21,2 тыс. подержанных легковушек из Соединенных Штатов. Итак, 19% подержанных авто, с января по июнь перешедших на украинские номера, были из США, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, спрос на «американцев» с пробегом увеличился вдвое.

Наибольшая доля из этого количества (47%) — машины с бензиновыми двигателями. Более трети (34%) — электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальной сегмент авторынка охватили дизельные авто.

Топ-5 подержанных авто из США

Tesla Model 3 — 2330 ед.;

Tesla Model Y — 1770 ед.;

Ford Escape — 1437 ед.;

Jeep Cherokee — 1346 ед.;

VW Passat — 1271 ед.

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Средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в этом году — 6 лет.