Сколько денег отправили иммигранты из Польши в Украину

Переводы из Польши от работающих иммигрантов в первом квартале 2024 года составили 5,9 млрд злотых. Это на 1,7 миллиарда злотых меньше по сравнению с прошлым годом. Такие цифры предоставил Национальный банк Польши, пишет Finance.ua со ссылкой на bankier.pl.

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Переводы в Украину

В Украину направлено 57,7% всех переводов. В банке сообщают, что зафиксированное падение произошло из-за уменьшения заработков сезонных и пограничных работников, связанных с уменьшением количества граждан Украины, работающих в Польше на краткосрочной основе.

Переводы от краткосрочных иммигрантов в первом квартале 2024 года составили 3,5 млрд злотых по сравнению с 6,0 млрд злотых в первом квартале 2023 года.

Денежные переводы в Украину продолжают падать.

В географической структуре все еще преобладали переводы на Украину. Они составили 3,4 млрд. злотых. Также выросли средства, перечисленные в другие соседние с Польшей страны, в том числе в беларусь.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что частные денежные переводы в Украину в январе-мае 2024 года составляли $4,37 млрд, что на $376 млн или на 8,59% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

В то же время, другие частные переводы остаются относительно стабильными — в мае составили $0,33 млрд.

По подсчетам НБУ, через официальные каналы в Украину в мае поступили переводы на $469 млн, по неформальным каналам — на $406 млн.

Частные денежные переводы в Украину в январе-марте 2024 составили $2,63 млрд, что на $250 млн или на 9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.