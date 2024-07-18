Бельгия профинансирует проекты восстановления в Украине на 150 млн евро. Об этом сообщает Правительственный портал.
Бельгия профинансирует проекты восстановления в Украине на 150 млн евро
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Куда потратят средства
В частности средства будут направлены на восстановление энергетической и социальной инфраструктуры в Киевской и Черниговской областях.
Подписанное соглашение упрощает реализацию наших общих программ и проектов, будет способствовать восстановлению, экономическому и социальному развитию нашего государства. Также согласно соглашению Бельгийское агентство развития Enabel откроет свое представительство в Украине.
«Благодарим Бельгию за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу, независимость и европейское будущее», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Источник: Минфин
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