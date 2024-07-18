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18 июля 2024, 9:14 Читати українською

Бельгия профинансирует проекты восстановления в Украине на 150 млн евро

Бельгия профинансирует проекты восстановления в Украине на 150 млн евро. Об этом сообщает Правительственный портал.

Бельгия профинансирует проекты восстановления в Украине на 150 млн евро.
Фото:kmu.gov.ua

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Куда потратят средства

В частности средства будут направлены на восстановление энергетической и социальной инфраструктуры в Киевской и Черниговской областях.

Подписанное соглашение упрощает реализацию наших общих программ и проектов, будет способствовать восстановлению, экономическому и социальному развитию нашего государства. Также согласно соглашению Бельгийское агентство развития Enabel откроет свое представительство в Украине.

«Благодарим Бельгию за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу, независимость и европейское будущее», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
18 июля 2024, 9:52
#
Щоб війна завершилась…
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
18 июля 2024, 12:28
#
Так, несіть ваші грошики. Пан Тимошенко знайде спосіб як ними розпорядитися.
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