Бельгия профинансирует проекты восстановления в Украине на 150 млн евро . Об этом сообщает Правительственный портал.

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Куда потратят средства

В частности средства будут направлены на восстановление энергетической и социальной инфраструктуры в Киевской и Черниговской областях.

Подписанное соглашение упрощает реализацию наших общих программ и проектов, будет способствовать восстановлению, экономическому и социальному развитию нашего государства. Также согласно соглашению Бельгийское агентство развития Enabel откроет свое представительство в Украине.

«Благодарим Бельгию за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу, независимость и европейское будущее», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.