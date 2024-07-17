В наличном обороте Украины на 1 июля 2024 года находилось 800,9 млрд грн. Это на 36,5 млрд. грн. или на 4,8% больше, чем на начало 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Объем наличных денег в этом году вырос почти на 5%
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В регуляторе считают, что перебои с энергопитанием стимулируют граждан иметь определенный запас наличных денег, но такой рост не считается большим.
Подробности
- В наличном обороте находится 2,7 млрд. шт. банкнот на общую сумму 793,5 млрд. грн., а также 14,7 млрд. шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,3 млрд. грн.
- На одного жителя Украины на 1 июля этого года приходилось: 65 банкнот и 181 шт. платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 — 66 и 177 соответственно).
- Больше всего в наличном обороте банкнот номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек (28,3 % и 28,1 % от общего количества в обороте соответственно).
- Меньше всего — банкнот номиналом 50 гривен и монет номиналом 10 гривен (4,5% и 1,6% от общего количества в обращении соответственно).
Источник: Минфин
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