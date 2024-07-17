Германия в 2025 году вдвое снизит помощь Украине — Reuters

Правительство Германии планирует выделить на военную помощь Украине в 2025 году 4 миллиарда евро , что вдвое меньше, чем было предусмотрено на текущий год, сообщает Reuters.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Это заложено в бюджете страны, у которого сейчас «дыра» в размере 17 миллиардов евро, которую нужно закрывать.

По словам источников агентства, Германия ожидает, что Украина сможет профинансировать основную часть своих военных нужд за счет кредитов в $50 миллиардов от стран «Большой семерки», обеспеченных доходами от замороженных российских активов. Потому в правительстве ФРГ надеются, что даже эти средства, предусмотренные для Украины, не будут полностью использованы.

В то же время, бюджет Германии на 2025 год общим объемом 481 млрд евро предусматривает рекордные 78 миллиардов евро инвестиций и чистые заимствования в размере 43,8 миллиарда евро, с учетом конституционного ограничения расходов.