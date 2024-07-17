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17 июля 2024, 17:45 Читати українською

Германия в 2025 году вдвое снизит помощь Украине — Reuters

Правительство Германии планирует выделить на военную помощь Украине в 2025 году 4 миллиарда евро, что вдвое меньше, чем было предусмотрено на текущий год, сообщает Reuters.

Правительство Германии планирует выделить на военную помощь Украине в 2025 году 4 миллиарда евро, что вдвое меньше, чем было предусмотрено на текущий год, сообщает Reuters.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЭто заложено в бюджете страны, у которого сейчас «дыра» в размере 17 миллиардов евро, которую нужно закрывать.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Это заложено в бюджете страны, у которого сейчас «дыра» в размере 17 миллиардов евро, которую нужно закрывать.

По словам источников агентства, Германия ожидает, что Украина сможет профинансировать основную часть своих военных нужд за счет кредитов в $50 миллиардов от стран «Большой семерки», обеспеченных доходами от замороженных российских активов. Потому в правительстве ФРГ надеются, что даже эти средства, предусмотренные для Украины, не будут полностью использованы.

В то же время, бюджет Германии на 2025 год общим объемом 481 млрд евро предусматривает рекордные 78 миллиардов евро инвестиций и чистые заимствования в размере 43,8 миллиарда евро, с учетом конституционного ограничения расходов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Mini Mi
Mini Mi
17 июля 2024, 18:14
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Так это после провала контрнаступа ещё было понятно что бесконечно бессмысленную войну никто спонсировать не будет. Америка с приходом Трампа отваливается, Германия тоже уже не особо горит желанием.
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