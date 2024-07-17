Минэнерго: Энергетики досрочно отремонтировали блок АЭС и подключили к системе

После планового ремонта и перегрузки ядерного топлива к энергосистеме подключен один из атомных блоков. Он прибавит к энергосистеме 1000 МВт мощности. Это существенно отразится на стабильности энергосистемы в сложный период. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
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Атомное поколение — основа энергетической стабильности и независимости Украины. Она была базовой и до полномасштабного вторжения, а особенно важна сейчас. Атомная энергетика покрывает более половины энергопотребления.
Именно благодаря атомной генерации, несмотря на очень сложную ситуацию, у нас есть свет.
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До начала полномасштабного вторжения в Украину работало 15 атомных энергоблоков, из которых сейчас на подконтрольной Украине территории 9 блоков (6 блоков расположены на оккупированной россиянами ЗАЭС).
Источник: Минфин
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