Минэнерго: Энергетики досрочно отремонтировали блок АЭС и подключили к системе

Атомное поколение — основа энергетической стабильности и независимости Украины. Она была базовой и до полномасштабного вторжения, а особенно важна сейчас. Атомная энергетика покрывает более половины энергопотребления.

Именно благодаря атомной генерации, несмотря на очень сложную ситуацию, у нас есть свет.

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