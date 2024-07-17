Украинские беженцы в Британии рискуют остаться без крова — Красный Крест

По данным Британского Красного Креста, тысячи украинских беженцев, выехавших в Великобританию в поисках убежища после полномасштабного вторжения РФ, рискуют остаться без крова и попасть под эксплуатацию. Об этом сообщает The Guardian , передает Укринформ.

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О чем рассказали в Красном Кресте

В отчете гуманитарной организации говорится, что, хотя в целом правительственные программы Британии помогают ищущим убежища семьям, некоторые украинцы столкнулись с недостатками в процедурах защиты, а также отсутствием достаточной подготовки и постоянной поддержки для принимающих сторон.

С момента запуска программы «Обитель для Украины» в 2022 году более 9 000 из примерно 200 000 семей, размещенных в Британии, рискуют остаться без домов. Это часто связано с разрывом отношений с принимающими семьями и затрудненным доступом к рынку жилья.

Украинцы сталкиваются с проблемой бездомности

Оказалось, что украинцы в четыре раза чаще, чем население в целом, сталкиваются с проблемой бездомности. В период с февраля по середину июня 2024 года еженедельно в среднем прибывало 379 новых мигрантов из Украины.

В отчете приведены примеры, когда некоторые украинские беженцы неожиданно становились бездомными и спали в неподходящих условиях, например, на пляже. Или когда беженцам приходилось спать всей семьей на одной кровати. Также Красный Крест отметил, что нередки случаи, когда беженцы за два года более шести раз меняли место жительства, или женщины, искавшие жилье, рисковали попасть в сексуальную эксплуатацию.