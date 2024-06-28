Богатство Уоррена Баффета после его смерти перейдет в благотворительный фонд

Уоррен Баффет рассказал, какая судьба ждет его богатство после смерти. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Состояние легендарного инвестора оценивают в $134,3 млрд.

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Баффет — глава и главный исполнительный директор компании Berkshire Hathaway — заявил, что после его смерти почти все его состояние перейдет в новый благотворительный фонд, которым будут руководить его дочь и двое сыновей.

Легендарный инвестор также дал понять, что его пожертвования Фонда Билла и Мелинды Гейтс, которому он пожертвовал миллиарды, прекращаются.

Фонд Гейтсов, один из самых больших в мире, известен своей деятельностью в сфере здравоохранения, а также борьбы с бедностью и гендерным равенством. С 2006 по 2023 год Баффет пожертвовал фонду $39,3 млрд.

После последнего раунда благотворительных взносов, объявленного 28 июня, Баффет по-прежнему владеет почти $130 миллиардами акций своей компании.

Трое его детей должны решить единогласно, на какие филантропические цели пойдут эти деньги.

Баффет, которому 93 года, сказал, что он не давал никаких указаний Сьюзи, Гови и Питеру Баффетам. Но он поделился своим личным взглядом на благотворительность.

Баффет несколько раз менял свое завещание. Он пришел к нынешнему плану после того, как увидел, как его дети повзрослели за эти годы.